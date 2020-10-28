Пандемія: МОЗ Росії вирішило заборонити лікарям публічно висловлюватися про COVID-19 - ЗМІ

Його справжність підтвердили в пресслужбі МОЗ Російської Федерації. Джерело в керівництві одного з великих федеральних центрів, що знаходяться в підпорядкуванні МОЗ, підтвердило Meduza отримання такого листа.

“Міністерство охорони здоров’я Російської Федерації доводить до відома керівників установ, підвідомчих Міністерству охорони здоров’я, і головних позаштатних спеціалістів МОЗ, що будь-які коментарі і публічні відомості по темі нової коронавірусної інфекції повинні узгоджуватися в письмовій або усній формі з пресслужбою МОЗ по електронній пошті або по телефону”, — зазначено в документі.

В офіційному коментарі відомства, що надійшов до Meduza, йдеться, що це було зроблено “для підвищення ефективності інформування населення про заходи щодо протидії поширенню і профілактиці захворюваності COVID-19”.

У листі також йдеться про те, що: “В даний час інформаційний порядок денний навколо коронавірусу перевантажений, в тому числі малокорисними фактами, припущеннями і прогнозами експертів суміжних спеціальностей. Для підвищення ефективності інформування населення про заходи щодо протидії поширенню і профілактиці захворюваності COVID-19 було прийнято рішення звернути увагу позаштатних спеціалістів та підвідомчих установ міністерства на необхідність координації роботи із засобами масової інформації”.

На сайті Міністерства охорони здоров’я РФ опублікований список з 167 федеральних установ, підвідомчих міністерству. Лікарні в регіонах Росії підкоряються місцевим органам охорони здоров’я.

Нагадаємо, в Росії знову зафіксована рекордна добова смертність через COVID-19.