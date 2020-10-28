Пандемия: Минздрав России решил запретить врачам публично высказываться о COVID-19 - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Министерство здравоохранения РФ разослало подведомственным врачам и медицинским учреждениям указание согласовывать любые публичные комментарии о новой коронавирусной инфекции. Письмо есть в распоряжении редакции издания Meduza, отмечает УНН.
Его подлинность подтвердили в пресс-службе Минздрава Российской Федерации. Источник в руководстве одного из крупных федеральных центров, находящихся в подчинении Минздрава, подтвердил Meduza получение такого письма.
“Министерство здравоохранения Российской Федерации доводит до сведения руководителей учреждений, подведомственных Минздраву, и главных внештатных специалистов Минздрава, что любые комментарии и публичные сведения по теме новой коронавирусной инфекции должны согласовываться в письменной или устной форме с пресс-службой Минздрава по электронной почте или по телефону”, — указано в документе.
В официальном комментарии ведомства, поступившем в Meduza, говорится, что это было сделано “для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19”.
В письме также говорится, что: “В настоящее время информационная повестка вокруг коронавируса перегружена, в том числе малополезными фактами, предположениями и прогнозами экспертов смежных специальностей. Для повышения эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19 было принято решение обратить внимание внештатных специалистов и подведомственных учреждений министерства на необходимость координации работы со средствами массовой информации”.
На сайте Минздрава РФ опубликован список из 167 федеральных учреждений, подведомственных министерству. Больницы в регионах России подчиняются местным органам здравоохранения.
Напомним, в России снова зафиксирована рекордная суточная смертность из-за COVID-19.