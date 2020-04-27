Пандемія коронавірусу: від COVID-19 в Іспанії вилікувалися понад 100 тисяч осіб, 23 521 людина - загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії склала за останню добу — 331 особу, загалом загинули понад 23 тисячі осіб. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість інфікованих коронавірусом — сягнула більше 209 тисяч людей, в тому числі за останню добу виявили 1 831 новий випадок інфікування. Варто зазначити, що в Іспанії почали уточнювати кількість випадків COVID-19 за допомогою ПЛР-тестів.
З початку епідемії померли 23 521 людина (в тому числі за добу — 331, показник знизився у порівнянні з минулими днями), а 100 875 повністю одужали. Кількість людей, які перебувають на інтенсивній терапії МОЗ Іспанії перестав публікувати, оскільки не всі автономні громади повідомили однакові цифри.
Найбільша кількість інфікованих — у Мадриді (59,4 тисяч осіб) і Каталонії (47,7 тисяч). Багато інфікованих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута (100 випадків) і Мелілья (110 випадків).
Міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передавало мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання кількості пацієнтів, які одужали, склало 6 відсотків, а також той факт, що число смертей зросло лише на 3%.
“Це дані, які дозволяють нам підтвердити, що ми вже пройшли першу фазу епідемії, досягнувши піку”, — підкреслив він, подякувавши іспанським громадянам за дотримання заходів обмеження.
Також, група вчених з Інституту охорони здоров’я Карлоса III в Мадриді вважає, як передавало El Pais, що коронавірус нового типу міг циркулювати по території Іспанії вже в середині лютого. Як вважає вірусолог Хосе Алька, “в Іспанії не було одного “нульового пацієнта”. “Згідно з інформацією, яка є на сьогодні, ми вважаємо, що (вірус) потрапив в Іспанію як мінімум 15 різними шляхами”, — додав генетик Фернандо Гонсалес Канделас.
Статистика Міністерства охорони здоров’я Іспанії, станом на 27 квітня:
Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy lunes 27 de abril:
Confirmados por PCR 209.465
Fallecidos 23.521
Curados 100.875
Información por CC.AA.:https://t.co/TMLFZkFlov
Más info⤵https://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/VWWXWonwt1
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Польовий госпіталь IFEMA у Мадриді: