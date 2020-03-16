Пандемія коронавірусу: Угорщина повністю закриває кордони
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Угорська влада закриє кордон для іноземного пасажирського транспорту. В’їзд буде дозволений тільки громадянам Угорщини. Про це з посиланням на прем’єр-міністра цієї країни Віктора Орбана повідомило видання Origo, пише УНН.
За його словами, в даний час ведуться консультації з владою інших держав з питання обмеження на в’їзд для іноземців. Крім того, вводиться заборона на проведення культурно-мистецьких заходів. Ресторани та кафе працюватимуть до 15:00 за місцевим часом (16:00 за київським часом).
В Угорщині 32 людини заразилися коронавірусом, один видужав, один помер. Уряд ввів надзвичайний стан, заборонив великі масові заходи, а також обмежив в’їзд туристів з Ірану, Італії, Китаю і Південної Кореї, за винятком угорських громадян, які прибувають із зазначених країн.
Додамо, кількість інфікованих у РФ різко зросла до 93 осіб, у Москві будують тимчасову лікарню.