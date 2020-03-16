Пандемия коронавируса Венгрия полностью закрывает границы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Венгерские власти закроют границу для иностранного пассажирского транспорта. Въезд будет разрешен только гражданам Венгрии. Об этом со ссылкой на премьер-министра этой страны Виктора Орбана сообщило издание Origo, пишет УНН.
По его словам, в настоящее время ведутся консультации с властями других государств по вопросу ограничения на въезд для иностранцев. Кроме того, вводится запрет на проведение культурных мероприятий. Рестораны и кафе будут работать до 15:00 по местному времени (16:00 по киевскому времени).
В Венгрии 32 человека заразились коронавирусом, один выздоровел, один умер. Правительство ввело чрезвычайное положение, запретило крупные массовые мероприятия, а также ограничило въезд туристов из Ирана, Италии, Китая и Южной Кореи, за исключением венгерских граждан, прибывающих из указанных стран.
Добавим, количество инфицированных в РФ резко возросло до 93 человек, в Москве строят временную больницу.