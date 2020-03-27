Пандемія коронавірусу: у Омбудсмена висловили обурення через небезпеку для дітей в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У тимчасово окупованому Криму продовжує загострюватися епідеміологічна ситуація, спричинена вірусом COVID – 19, водночас на півострові досі працюють дитсадки і відбуваються концертні програми за участі дітей. Про це повідомляє у Telegram-каналі Офіс омбудсмена України, передає УНН.
“Станом на 27 березня, на півострові підтверджено 19 випадків зараження короновіросною інфекцією, з них — 5 у м. Севастополі, більш ніж 2 тисячі — перебувають під медичним наглядом”, — повідомили у омбудсмена.
Зазначається також, що окупаційною владою було прийнято рішення закрити на карантин школи та відтермінувати проведення російського “єдиного державного іспиту”.
Крім того, повідомляється що з 17 березня в Криму діє заборона на проведення будь-яких спортивних, публічних та масових заходів.
“Проте, 25 та 26 березня в молодіжному дитячому центрі „Артек“ відбулися театрально-концертні програми за участі дітей та педагогів. Окрім цього, на півострові продовжують працювати дитячі садки. Такі заходи окупаційної адміністрації є неприпустимим порушенням основоположних прав дитини — права на життя та захист здоров’я”, — наголошують в офісі.
У омбудсмена закликали громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях не наражати на небезпеку своїх дітей та себе — дотримуватися режиму карантину.
Нагадаємо, в окупованому РФ Криму за минулу добу зареєстровано сім нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією.