Пандемия коронавируса: в Омбудсмена выразили возмущение из-за опасности для детей в Крыму

КИЕВ. 27 марта. УНН. Во временно оккупированном Крыму продолжает обостряться эпидемиологическая ситуация, вызванная вирусом COVID - 19, в то время на полуострове до сих пор работают детсады и проходят концертные программы с участием детей. Об этом сообщает в Telegram-канале Офис омбудсмена Украины, передает УНН.