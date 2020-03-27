Пандемия коронавируса: в Омбудсмена выразили возмущение из-за опасности для детей в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Во временно оккупированном Крыму продолжает обостряться эпидемиологическая ситуация, вызванная вирусом COVID - 19, в то время на полуострове до сих пор работают детсады и проходят концертные программы с участием детей. Об этом сообщает в Telegram-канале Офис омбудсмена Украины, передает УНН.
"По состоянию на 27 марта, на полуострове подтверждено 19 случаев заражения короновиросною инфекцией, из них - 5 в г. Севастополе, более чем 2000 - находятся под контролем", - сообщили в омбудсмена.
Отмечается также, что оккупационными властями было принято решение закрыть на карантин школы и отсрочить проведение российского "единого государственного экзамена".
Кроме того, сообщается, что с 17 марта в Крыму действует запрет на проведение любых спортивных, общественных и массовых мероприятий.
"Однако, 25 и 26 марта в молодежном детском центре "Артек"состоялись театрально-концертные программы с участием детей и педагогов. Кроме этого, на полуострове продолжают работать детские сады. Такие меры оккупационной администрации являются недопустимым нарушением основных прав ребенка - права на жизнь и защиту здоровья", - отмечают в офисе.
В омбудсмена призвали граждан, проживающих на временно оккупированных территориях не подвергать опасности своих детей и себя - соблюдать режим карантина.
Напомним, в оккупированном РФ Крыму за минувшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.