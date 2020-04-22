Пандемія коронавірусу: у Німеччині кількість одужалих від COVID-19 досягла 100 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Кількість випадків коронавірусної хвороби COVID-19 у Німеччині за минулу добу зросла на 2 237, загальна кількість заражених перевищує 145 тисяч, тоді як кількість одужалих наблизилася до 100 тисяч. Такі дані наводить Інститут імені Роберта Коха, передає УНН.
Так, кількість випадків COVID-19 у країні досягла 145 694 (+2 237 за минулу добу), тоді як кількість смертей від хвороби - 4 879 (+281 за добу).
Одужали від коронавірусної хвороби у країні уже близько 99 400 людей (+близько 4 200 за добу).
Усі показники за добу вище, ніж добою раніше: і хворих, і смертей, і одужалих.
Нагадаємо, загальна кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 2,5 млн осіб.