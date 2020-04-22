Пандемия коронавируса: в Германии число выздоровевших от COVID-19 достигло 100 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Германии за минувшие сутки возросло на 2 237, общее количество зараженных превышает 145 тысяч, тогда как количество выздоровевших приблизилась к 100 тысячам. Такие данные приводит Институт имени Роберта Коха, передает УНН.
Так, количество случаев COVID-19 в стране достигло 145 694 (+2 237 за минувшие сутки), тогда как количество смертей от болезни - 4 879 (+281 за сутки).
Выздоровели от коронавирусной болезни в стране уже около 99 400 человек (+около 4200 в сутки).
Все показатели за сутки выше, чем сутками ранее: и больных, и смертей, и выздоровевших.
Напомним, общее количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек.