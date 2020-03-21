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Пандемія коронавірусу: у Донецькій області оголошено надзвичайну ситуацію через COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Через поширення пандемії хвороби COVID-19 на території Донецької області оголошено надзвичайну ситуацію, пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку глави Донецької ОДА та керівника військово-цивільної адміністрації Павла Кириленко.

“Відповідне рішення ухвалили на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з огляду на загрозу поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, — вказав він у повідомленні.

З урахуванням цього рекомендовано райдержадміністраціям, військово-цивільним адміністраціям, виконавчим органам міських рад, рад об’єднаних територіальних громад:

  • призначити керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;
  • забезпечити транспортне перевезення працівників стратегічно важливих підприємств (організацій) та забезпечити їх стале функціонування в цілому — із дотриманням вимог, передбачених в рамках загальнодержавного карантину;
  • з 00 годин 01 хвилини 23 березня 2020 року тимчасово заборонити роботу ринків та подібних до них поліфункціональних суб’єктів торгівлі з реалізації продовольчих і непродовольчих товарів за винятком випадків, коли вони є основним або єдиними постачальниками певного переліку продуктів харчування та товарів першої необхідності (за окремим рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування).

“Окремо підкреслюю: режим надзвичайної ситуації не є надзвичайним станом. Надзвичайний стан має право вводити лише Президент за погодженням Верховної Ради. Введений нами режим надзвичайної ситуації потрібен для того, щоб мати правові підстави швидко й ефективно реагувати на можливий розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19. Прошу жителів Донецької області не панікувати. Ситуація наразі стабільна і контрольована: маємо один підтверджений лабораторно випадок ураження COVID-19”, — додав Кириленко.

Додамо, Харківська область оголосила надзвичайну ситуацію.

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