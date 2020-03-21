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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102376 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105254 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107244 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106064 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115023 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Пандемия коронавируса: в Донецкой области объявлена чрезвычайная ситуация из-за COVID-19

Пандемия коронавируса: в Донецкой области объявлена чрезвычайная ситуация из-за COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17418 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Из-за распространения пандемии болезни COVID-19 на территории Донецкой области объявлена чрезвычайная ситуация, пишет УНН со ссылкой на Facebook-страницу главы Донецкой ОГА и руководителя военно-гражданской администрации Павла Кириленко.

“Соответствующее решение было принято на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций учитывая угрозу распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2”, — отметил он в сообщении.

С учетом этого рекомендуется райгосадминистрациям, военно-гражданским администрациям, исполнительным органам городских советов, советов объединенных территориальных громад:

  • назначить руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
  • обеспечить транспортную перевозку работников стратегически важных предприятий (организаций) и обеспечить их устойчивое функционирование в целом — с соблюдением требований, предусмотренных в рамках общегосударственного карантина;
  • с 00 часов 01 минуты 23 марта 2020 года временно запретить работу рынков и подобных полифункциональных субъектов торговли по реализации продовольственных и непродовольственных товаров за исключением случаев, когда они являются основным или единственными поставщиками определенного перечня продуктов питания и товаров первой необходимости (по отдельному решению местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления).

“Отдельно подчеркиваю: режим чрезвычайной ситуации не является чрезвычайным положением. Чрезвычайное положение имеет право вводить только Президент по согласованию Верховной Рады. Введенный нами режим чрезвычайной ситуации нужен для того, чтобы иметь правовые основания быстро и эффективно реагировать на возможное развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19. Прошу жителей Донецкой области не паниковать. Ситуация пока стабильная и контролируемая: есть один подтвержденный лабораторно случай поражения COVID-19”, — добавил Кириленко.

Добавим, Харьковская область объявила чрезвычайную ситуацию.

Украинские Национальные Новости

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