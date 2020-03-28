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Пандемія коронавірусу: перенесено травневі етапи "Діамантової ліги"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Етапи престижних легкоатлетичних змагань "Діамантової ліги", які мали відбутися у травні, перенесено. Про це повідомляється на офіційному сайті"Wanda Diamond League та ФЛАУ, передає УНН.

Раніше було вирішено перенести перші три етапи — у Досі (Катар, 17 квітня) та два етапи у Китаї (9 і 16 травня). 26 березня стало відомо про те, що у заплановані дати також не відбудуться етапи у Стокгольмі (24 травня), Неаполі/Римі (28 травня) і Рабаті (31 травня).

Рішення було прийнято в тісному консультації з усіма відповідними сторонами. Причиною таких дій стала пандемія COVID-19 у світі.

Зазначимо, що нові дати проведення змагань оголосять згодом.

Нагадаємо про завойовану одну медаль від України на фінальному етапі “Діамантової ліги-2019”.

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