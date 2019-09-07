Стрибунка у висоту принесла Україні “срібло” фінального етапу “Діамантової ліги”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. У заключному, фінальному етапі “Діамантової ліги” у Брюсселі збірна України завоювала одну медаль, повідомляє УНН з посиланням на “IAAF”.
До брюссельського фіналу кваліфікувалися п’ять українок і одній із них вдалося вибороти медаль.
Юлія Левченко з третьої спроби подолала 1,95 м у секторі для стрибків у висоту. Також із третьої спроби були подолані 1,97 м, які принесли їй “срібло”.
Вище стрибала лише росіянка Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором (1,99 м). Трійку призерок замкнула бельгійка Нафіссату Тіам — 1,95 м.
Інші українські стрибунки посіли наступні місця: Ярослава Магучіх стала 6-ю — 1,89, а Ірина Геращенко 10-та із 13-ти — 1,85 м.
Варто зазначити, що трішки до першої трійки зі стрибків у довжину не вистачило Марині Бех-Романчук. У найкращій зі спроб вона, як і британка Катаріна Джонсон-Томпсон, приземлилася на позначці 6,73 метри. Проте за другою кращою спробою все ж поступилася їй і посіла четверту сходинку. Перемогла німкеня Малайка Міхамбо, вкотре цього сезону стрибнувши за сім метрів — 7,03 м.