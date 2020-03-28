Пандемия коронавируса: перенесены майские этапы "Бриллиантовой лиги"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74680 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88001 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100148 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97831 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107001 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93069 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103688 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106165 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131171 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130364 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Пандемия коронавируса: перенесены майские этапы "Бриллиантовой лиги"

Пандемия коронавируса: перенесены майские этапы "Бриллиантовой лиги"

Киев  •  УНН

 • 13300 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Этапы престижных легкоатлетических соревнований "Бриллиантовой лиги", которые должны были состояться в мае, будут перенесены. Об этом сообщается на официальном сайте "Wanda Diamond League и ФЛАУ, передает УНН.

Ранее было решено перенести первые три этапа — в Дохе (Катар, 17 апреля) и два этапа в Китае (9 и 16 мая). 26 марта стало известно о том, что в запланированные даты также не состоятся этапы в Стокгольме (24 мая), Неаполе/Риме (28 мая) и Рабате (31 мая).

Решение было принято в тесной консультации со всеми соответствующими сторонами. Причиной таких действий стала пандемия COVID-19 в мире.

Отметим, что новые даты проведения соревнований объявят позже.

Напомним о завоеванной одну медаль от Украины на финальном этапе “Бриллиантовой лиги-2019”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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