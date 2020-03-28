Пандемия коронавируса: перенесены майские этапы "Бриллиантовой лиги"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Этапы престижных легкоатлетических соревнований "Бриллиантовой лиги", которые должны были состояться в мае, будут перенесены. Об этом сообщается на официальном сайте "Wanda Diamond League и ФЛАУ, передает УНН.
Ранее было решено перенести первые три этапа — в Дохе (Катар, 17 апреля) и два этапа в Китае (9 и 16 мая). 26 марта стало известно о том, что в запланированные даты также не состоятся этапы в Стокгольме (24 мая), Неаполе/Риме (28 мая) и Рабате (31 мая).
Решение было принято в тесной консультации со всеми соответствующими сторонами. Причиной таких действий стала пандемия COVID-19 в мире.
Отметим, что новые даты проведения соревнований объявят позже.
Напомним о завоеванной одну медаль от Украины на финальном этапе “Бриллиантовой лиги-2019”.