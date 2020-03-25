Пандемія коронавірусу: кількість смертей від COVID-19 в Іспанії обійшла Китай, 3 434 загиблих, понад 47 тисяч - хворі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Кількість жертв пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 в Іспанії за минулу добу значно зросла та вийшла на друге місце у світі, обійшовши Китай. Про це свідчать офіційні дані іспанського Міністерства охорони здоров’я, зазначає УНН з посиланням також на видання El Pais.
Загальна кількість тих, хто заразився коронавірусом, вже сягнула більше 47 тисяч чоловік, в тому числі за останню добу виявили понад 7 937 нових випадків інфікування.
З початку епідемії померли 3 434 людей (в тому числі за добу — 738), а 5 367 повністю одужали. У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 3 166 осіб.
Найбільша кількість інфікованих — в Мадриді (14,5 тисяч осіб) і Каталонія (майже 10 тисяч). Багато хворих також в Країні Басків, Андалузії, Кастилії-Леон, Кастилії-Ла-Манча, Валенсії. Найменше — в африканських містах Сеута і Мелілья.
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11:30h de hoy:
Confirmados 47.610
En UCI 3.166
Fallecidos 3.434
Curados 5.367
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/Ak8H6tJFTa
Брифінг щодо ситуації з COVID-19 в Іспанії:
Ситуація у Мадриді:
Спецлікарня для хворих COVID-19 у Мадриді: