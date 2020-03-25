Пандемия коронавируса: количество смертей от COVID-19 в Испании обошло Китай, 3 434 погибших, более 47 тысяч - больны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Число жертв пандемии коронавирусной болезни COVID-19 в Испании за минувшие сутки значительно выросла и вышла на второе место в мире, обойдя Китай. Об этом свидетельствуют официальные данные испанского Министерства здравоохранения, отмечает УНН со ссылкой также на издание El Pais.
Общее количество заразившихся коронавируса, уже достигла более 47 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 7 937 новых случаев инфицирования.
С начала эпидемии умерли 3 434 человек (в том числе за сутки — 738), а 5 367 полностью выздоровели. В отделениях интенсивной терапии находятся 3 166 человек.
Наибольшее количество инфицированных — в Мадриде (14,5 тысяч человек) и Каталония (почти 10 тысяч). Многие больные также в Стране Басков, Андалусии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии. Меньше всего — в африканских городах Сеута и Мелилья.
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11: 30h de hoy:
Confirmados 47.610
En UCI 3.166
Fallecidos 3.434
Curados 5.367
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE # COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/Ak8H6tJFTa
Брифинг касательно ситуации с COVID-19 в Испании:
Ситуация в Мадриде:
Спецбольница для больных COVID-19 в Мадриде: