Пандемія коронавірусу: кількість інфікованих COVID-19 у РФ перевищила 3500 осіб, 30 людей - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 771 новий випадок захворювання коронавірусом COVID-19, повідомив оперативний штаб по боротьбі з коронавірусом, зазначає УНН з посиланням на видання “Коммерсант” та профільні канали у Telegram.
Напередодні приріст склав 440 осіб, днем раніше — 500. Загальна кількість заражених сягнула 3 548 (у 75 регіонах).
“За добу видужала 45 осіб: Москва — 25, Свердловська область − 7, Республіка Саха (Якутія) — 3, Челябінська область − 2, Республіка Комі − 1, Краснодарський край − 1, Республіка Крим (окупована РФ — ред.) — 1, Іванівська область — 1, Ставропольський край — 1, Калузька область − 1, Приморський край − 1 , Пермський край − 1. Всього виписані з одужанням — 235”, — вказано у повідомленні.
Також за добу зафіксовано 6 летальних випадків: 3 в Москві, 1 в Московській області, 1 в Пермському краї, 1 в Чеченській республіці. За весь період зафіксовано 30 летальних випадків.
Під медичним наглядом в цілому по Росії за минулий період 2020 року перебувала 361 021 особа, за станом на 1 квітня під контролем залишаються 215 514 осіб.
Статистика інфікованих COVID-19
Додамо, що відомства РФ включають у власну статистику анексовану українську АР Крим та місто Севастополь: