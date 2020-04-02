Пандемия коронавируса: количество инфицированных COVID-19 в РФ превысило 3500 человек, 30 человек - умерли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 771 новый случай заболевания коронавируса COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавируса, отмечает УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.
Накануне прирост составил 440 человек, днем ранее — 500. Общее количество зараженных достигло 3 548 (в 75 регионах).
“За сутки выздоровела 45 человек: Москва — 25, Свердловская область — 7, Республика Саха (Якутия) — 3, Челябинская область — 2, Республика Коми — 1, Краснодарский край — 1, Республика Крым (оккупированная РФ — ред.) — 1, Ивановская область — 1, Ставропольский край — 1, Калужская область — 1, Приморский край — 1, Пермский край — 1. Итого выписаны с выздоровлением — 235”, — указано в сообщении.
Также за сутки зафиксировано 6 летальных случаев: 3 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Пермском крае, 1 в Чеченской республике. За весь период зафиксировано 30 летальных случаев.
Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 361 021 человек, по состоянию на 1 апреля под контролем остаются 215 514 человек.
Статистика инфицированных COVID-19
Добавим, что ведомства РФ включают в свою статистику аннексированную украинскую АР Крым и город Севастополь: