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Пандемія коронавірусу: COVID-19 у РФ інфіковано понад 62 тисячі осіб, 555 людей - померли

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. У Росії за останню добу зареєстровано 4 774 нових випадки захворювання коронавірусом COVID-19 в 81 регіоні, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант” і профільні канали у Telegram.

Напередодні приріст склав 5 236 осіб. Серед нових хворих 47,8% не мали клінічних симптомів прояву хвороби. Загальна кількість заражених досягла 62 773.

“За останню добу в Росії підтверджені 4 774 випадки нової коронавірусної інфекції в 81 регіоні, з них 2 282 (47,8%) виявлені активно і не мали клінічних проявів хвороби. При цьому виписано по одужанню 471 осіб. Всього в країні зареєстровано 62 773 хворих в 85 регіонах, а кількість одужалих пацієнтів збільшилася до 4 891 людини. Також за добу зафіксовано 42 летальних випадки: 27 в Москві, 3 в Санкт-Петербурзі, 3 в Краснодарському краї, 3 в Красноярському краї, 1 в Брянській області, 1 в Нижегородської області, 1 в Пермському краї, 1 в Республіці Інгушетія, 1 в Тульської області, 1 в Ярославській області”, — йдеться в повідомленні.

За весь період в Росії від коронавірусу померло 555 осіб.

Статистика COVID-19 в РФ за станом на 23 квітня.

Варто відзначити, що російські відомства включають в свою статистику окуповані українські АР Крим і Севастополь:

“За даними Роспотребнадзора, на сьогоднішній день проведено більше 2,4 млн лабораторних досліджень на наявність нового коронавірусу. За останню добу проведено 149,3 тисячі тестів на коронавірус. Під медичним наглядом в цілому по Росії за станом на 23.04.2020 залишаються 151 тис. 737 осіб”, — уточнили в штабі.

Нагадаємо, Росія входить в десятку країн за кількістю інфікованих коронавірусом. Для боротьби з ним весь квітень оголошений неробочим, в більшості регіонів діє режим самоізоляції. МОЗ РФ запропонував продовжити обмеження на травневі свята. У Москві з 15 квітня діє система цифрових пропусків для пересування на транспорті. Мер міста Сергій Собянін запропонував ввести пропуски і в інших регіонах.

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