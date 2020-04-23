Пандемия коронавируса: COVID-19 в РФ инифицированно более 62 тысяч лиц, 555 человек - умерли

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КИЕВ. 23 апреля. УНН. В России за последние сутки зарегистрировано 4 774 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19 в 81 регионе, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант” и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 5 236 человек. Среди новых заболевших 47,8% не имели клинических симптомов проявления болезни. Общее число заразившихся достигло 62 773.

“За последние сутки в России подтверждены 4 774 случая новой коронавирусной инфекции в 81 регионе, из них 2 282 (47,8%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 471 человек. Всего в стране зарегистрировано 62 773 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 891 человека. Также за сутки зафиксировано 42 летальных случая: 27 в Москве, 3 в Санкт-Петербурге, 3 в Краснодарском крае, 3 в Красноярском крае, 1 в Брянской области, 1 в Нижегородской области, 1 в Пермском крае, 1 в Республике Ингушетия, 1 в Тульской области, 1 в Ярославской области”, — говорится в сообщении.

За весь период в России от коронавируса скончалось 555 человек.

Статистика COVID-19 в РФ по состоянию на 23 апреля.

Стоит отметить, что российские ведомства включают в свою статистику оккупированные украинские АР Крым и Севастополь:

“По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 2,4 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 149,3 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 23.04.2020 остаются 151 тыс. 737 человек”, — уточнили в штабе.

Напомним, Россия входит в десятку стран по числу заразившихся коронавирусом. Для борьбы с ним весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим самоизоляции. Минздрав РФ предложил продлить ограничения на майские праздники. В Москве с 15 апреля действует система цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Мэр города Сергей Собянин предложил ввести пропуска и в других регионах.

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