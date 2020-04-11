Пандемія коронавірусу: через контакт з хворою у Кривому Розі - ізолюють понад 100 людей, серед них медики
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Кривому Розі через контакт з хворою COVID-19 ізолювали понад сто людей — лікарів та пацієнтів лікарні, де її спершу лікували, а також людей з місця її роботи та з кола спілкування. Інформацію про це “Радіо Свобода” підтвердили в пресслужбі Криворізької міськради, пише УНН.
За даними пресслужби, жінка була шпиталізована до лікарні № 3 6 квітня за рекомендацією сімейного лікаря з діагнозом ГРВІ й почала отримувати лікування.
Діагноз коронавірусної інфекції був підтверджений лабораторно методом полімеразно-ланцюгової реакції тільки ввечері 10 квітня. Того ж дня жінку перевели до базової інфекційної лікарні.
Люди, з якими контактувала інфікована, ізольовані. Станом на ранок суботи пацієнтам і медперсоналу лікарні, де жінка спершу перебувала, зробили експрестести. У двох з них результати — слабопозитивні, у трьох — позитивні. Усіх людей обстежать методом ПЛР. Родина жінки також на перебуває на самоізоляції вдома.
Здійснили також санобробку приміщень, де перебувала хвора.
Додамо, що в Україні зафіксовано 2 511 випадків COVID-19, з яких 73 — летальні.