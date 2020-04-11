Пандемія коронавірусу: через контакт з хворою у Кривому Розі - ізолюють понад 100 людей, серед них медики

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Кривому Розі через контакт з хворою COVID-19 ізолювали понад сто людей — лікарів та пацієнтів лікарні, де її спершу лікували, а також людей з місця її роботи та з кола спілкування. Інформацію про це “Радіо Свобода” підтвердили в пресслужбі Криворізької міськради, пише УНН.