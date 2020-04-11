Пандемия коронавируса: из-за контакта с больным в Кривом Роге - изолируют более 100 человек, среди них медики
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Кривом Роге из-за контакта с больным COVID-19 изолировали более ста человек — врачей и пациентов больницы, где ее сначала лечили, а также людей с места ее работы и из круга общения. Информацию об этом “Радио Свобода” подтвердили в пресс-службе Криворожского горсовета, пишет УНН.
По данным пресс-службы, женщина была госпитализирована в больницу № 3 6 апреля по рекомендации семейного врача с диагнозом ОРВИ и начала получать лечение.
Диагноз коронавирусной инфекции был подтвержден лабораторно методом полимеразной цепной реакции только вечером 10 апреля. В тот же день женщину перевели в базовую инфекционную больницу.
Люди, с которыми контактировала инфицированная, изолированы. По состоянию на утро субботы пациентам и медперсоналу больницы, где женщина сначала находилась, сделали экспресс-тесты. В двух из них результаты — слабо, в трех — положительные. Всех людей обследуют методом ПЦР. Семья женщины также на находится на самоизоляции дома.
Осуществили также санобработку помещений, где находилась больная.
Добавим, что в Украине зафиксировано 2511 случаев COVID-19, из которых 73 — летальные.