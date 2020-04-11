Пандемия коронавируса: из-за контакта с больным в Кривом Роге - изолируют более 100 человек, среди них медики

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Кривом Роге из-за контакта с больным COVID-19 изолировали более ста человек — врачей и пациентов больницы, где ее сначала лечили, а также людей с места ее работы и из круга общения. Информацию об этом “Радио Свобода” подтвердили в пресс-службе Криворожского горсовета, пишет УНН.