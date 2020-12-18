Пандемія: експерти американського регулятора рекомендували схвалити вакцину Moderna від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Профільний комітет Управління з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) при Міністерстві охорони здоров’я і соціальних служб США в четвер практично одноголосно рекомендував керівництву регулятора схвалити звернення американської компанії Moderna за реєстрацією їх вакцини від нового коронавірусу за прискореною процедурою в надзвичайних обставинах, пише УНН.
Щеплення рекомендовано робити повнолітнім американцям. Препарат схвалили 20 експертів, один утримався.
11 грудня FDA схвалило вакцину, розроблену компаніями Pfizer і BioNTech. При цьому в четвер на початку голосування комітету, яке проводилося в режимі відеоконференції, експертам у зв’язку з технічною помилкою було запропоновано знову проголосувати за вакцину Pfizer і BioNTech. Через декілька хвилин текст питання, який висвічується на моніторах тих, хто голосував, був змінений.
У понеділок в США почалося застосування препарату Pfizer і BioNTech. Міністр охорони здоров’я і соціальних служб США Алекс Азар раніше висловив надію, що до кінця місяця близько 20 млн американців отримають вакцину, до кінця січня кількість проведених вакцинацій досягне 50 млн, а в лютому — 100 млн.
Як повідомляла у вівторок газета The New York Times, рішення по вакцині, розробленої Moderna, американський регулятор може прийняти вже 18 грудня. В опублікованому раніше прес-релізі компанія заявила, що ефективність її вакцини проти коронавірусу нового типу перевищує 94%. У дослідженні препарату взяли участь 30 тис. осіб.