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Пандемія COVID-19: в Іспанії тенденція до спаду смертності, загалом померли 24 824 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Кількість жертв коронавірусу в Іспанії становить 24 824 людей, за минулу добу померла 281 людина. Проте, вже другий день поспіль фіксують спад кількості летальних випадків. Про це повідомляє УНН із посиланням на видання El Pais.

Пандемія COVID-19: в Іспанії тенденція до спаду смертності, загалом померли 24 824 людини

“Кількість загиблих залишається нижче 300 другий день поспіль. Шість громад не реєструють жодного нового прийому до відділення інтенсивної терапії, та рівень зараження продовжує знижуватися. Кількість смертей від коронавірусу в Іспанії зросла з 281 новою жертвою, що більше, порівняно з вчорашніми даними (268). Але є тенденція до зменшення, оскільки це другий день поспіль із зареєстрованими менше 300 смертей. Всього 24 824 людини втратили життя внаслідок вірусу”, — йдеться у повідомленні.

Статистика міністерства охорони здоров’я Іспанії на 1 травня:

Datos sobre #COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 1 de mayo:

Confirmados por PCR 215.216
Fallecidos 24.824
Curados 114.678

Información por CC.AA.:https://t.co/OI4cpS8Zh1

Más infohttps://t.co/GH8nqIFQ4l#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/BwufpMaFd9

— Salud Pública (@SaludPublicaEs) May 1, 2020



Нагадаємо, міністр охорони здоров’я королівства Сальвадор Ілла заявив раніше, як передавало мадридське видання La Razon, що на території Іспанії пройшов пік COVID-19. Він також підкреслив, що зростання кількості пацієнтів, які одужали, становило 6 відсотків, а також той факт, що кількість смертей зросла лише на 3%.

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