Пандемия COVID-19: в Испании тенденция к спаду смертности, в общем умерли 24 824 человека

"Количество погибших остается ниже 300 второй день подряд. Шесть общин не регистрируют ни одного нового приема в отделение интенсивной терапии, и уровень заражения продолжает снижаться. Количество смертей от коронавируса в Испании выросло с 281 новой жертвой, что больше по сравнению с вчерашними данными (268). Но есть тенденция к уменьшению, поскольку это второй день подряд с зарегистрированными менее чем 300 смертей. Всего 24 824 человека лишились жизни в результате вируса", - говорится в сообщении.

Статистика министерства здравоохранения Испании на 1 мая:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 1 de mayo:



Confirmados por PCR 215.216

Fallecidos 24.824

Curados 114.678



Información por CC.AA .: https://t.co/OI4cpS8Zh1



Más info https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/BwufpMaFd9



Напомним, министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа выздоровевших пациентов составил 6 процентов, а также тот факт, что количество смертей выросло всего на 3%.



