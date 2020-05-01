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Пандемия COVID-19: в Испании тенденция к спаду смертности, в общем умерли 24 824 человека

Киев • УНН

 • 12182 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Число жертв коронавируса в Испании составляет 24 824 человек, за минувшие сутки умер 281 человек. Однако, уже второй день подряд фиксируют спад количества летальных случаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание El Pais.

Пандемия COVID-19: в Испании тенденция к спаду смертности, в общем умерли 24 824 человека

"Количество погибших остается ниже 300 второй день подряд. Шесть общин не регистрируют ни одного нового приема в отделение интенсивной терапии, и уровень заражения продолжает снижаться. Количество смертей от коронавируса в Испании выросло с 281 новой жертвой, что больше по сравнению с вчерашними данными (268). Но есть тенденция к уменьшению, поскольку это второй день подряд с зарегистрированными менее чем 300 смертей. Всего 24 824 человека лишились жизни в результате вируса", - говорится в сообщении.

Статистика министерства здравоохранения Испании на 1 мая:

Datos sobre # COVID19 en España, desde el primer caso inicial, actualizados a hoy 1 de mayo:

Confirmados por PCR 215.216
Fallecidos 24.824
Curados 114.678

Información por CC.AA .: https://t.co/OI4cpS8Zh1

Más info https://t.co/GH8nqIFQ4l #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/BwufpMaFd9

- Salud Pública (@SaludPublicaEs) May 1, 2020


Напомним, министр здравоохранения королевства Сальвадор Илла заявил ранее, как передавало мадридское издание La Razon, что на территории Испании прошел пик COVID-19. Он также подчеркнул, что рост числа выздоровевших пациентов составил 6 процентов, а также тот факт, что количество смертей выросло всего на 3%.

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