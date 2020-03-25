Пандемія COVID-19: мер італійського Бергамо назвав матч Ліги чемпіонів - "біологічною бомбою", яка спричинила спалах

КИЇВ. 25 березня. УНН. Мер Бергамо Джорджіо Горі заявив, що перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між “Аталантою” і “Валенсією”, став однією з головних причин поширення вірусу COVID-19 в Італії. Про це повідомляє іспанська газета Marca, зазначає УНН.