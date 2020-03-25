Пандемія COVID-19: мер італійського Бергамо назвав матч Ліги чемпіонів - "біологічною бомбою", яка спричинила спалах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Мер Бергамо Джорджіо Горі заявив, що перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між “Аталантою” і “Валенсією”, став однією з головних причин поширення вірусу COVID-19 в Італії. Про це повідомляє іспанська газета Marca, зазначає УНН.
Гра відбулася 19 лютого в Мілані на стадіоні “Сан-Сіро”, де “Аталанта” проводить домашні матчі в рамках Ліги чемпіонів через реконструкцію власної арени в Бергамо. На матчі, що завершився перемогою італійської команди з рахунком 4:1, були присутні 44 тисячі глядачів.
“Матч став біологічної бомбою. Тоді ми ще не знали, що відбувається, адже першого інфікованого коронавірусом виявили в Італії тільки 23 лютого. Не виключено, що всі глядачі матчу були інфіковані. Вірус передавався на трибунах від людини до людини”, — заявив Горі.
У Валенсії першим зараженим COVID-19 став журналіст Енріке Матеу, який 19 лютого працював на грі в Мілані. Три футболісти іспанської команди — Есекьєль Гарай, Хосе Гайя і Еліакім Мангала — захворіли COVID-19. У складі “Аталанти” заразився голкіпер Марко Спортьєлло.
“Аталанта”, яка вперше в історії виступає в Лізі чемпіонів, вийшла в чвертьфінал турніру. Матч-відповідь, що пройшла 10 березня на стадіоні “Месталья” в Валенсії без глядачів, також приніс перемогу італійському клубу — 4:3.
Зараз припинено всі європейські національні чемпіонати, крім першості Білорусі, а також Ліга чемпіонів та Ліга Європи. Чемпіонат Європи перенесли на 2021 рік.
Додамо, однією з причин катастрофічного спалаху COVID-19 в Італії — вважають матч Ліги чемпіонів.