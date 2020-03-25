Пандемия COVID-19: мэр итальянского Бергамо назвал матч Лиги чемпионов - "билогической бомбой", вызвавшей вспышку

КИЕВ. 25 марта. УНН. Мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между “Аталантой” и “Валенсией”, стал одной из главных причин распространения вируса COVID-19 в Италии. Об этом сообщает испанская газета Marca, отмечает УНН.