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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 73863 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Пандемия COVID-19: мэр итальянского Бергамо назвал матч Лиги чемпионов - "билогической бомбой", вызвавшей вспышку

Пандемия COVID-19: мэр итальянского Бергамо назвал матч Лиги чемпионов - "билогической бомбой", вызвавшей вспышку

Киев  •  УНН

 • 22490 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между “Аталантой” и “Валенсией”, стал одной из главных причин распространения вируса COVID-19 в Италии. Об этом сообщает испанская газета Marca, отмечает УНН.

Игра состоялась 19 февраля в Милане на стадионе “Сан-Сиро”, где “Аталанта” проводит домашние матчи в рамках Лиги чемпионов из-за реконструкции собственной арены в Бергамо. На матче, завершившемся победой итальянской команды со счетом 4:1, присутствовали 44 тысячи зрителей.

“Матч стал биологической бомбой. Тогда мы еще не знали, что происходит, ведь первого заразившего коронавирусом выявили в Италии только 23 февраля. Не исключено, что все зрители матча были инфицированы. Вирус передавался на трибунах от человека к человеку”, — заявил Гори.

В Валенсии первым зараженным COVID-19 стал журналист Энрике Матеу, который 19 февраля работал на игре в Милане. Три футболиста испанской команды — Эсекьель Гарай, Хосе Гайя и Элиаким Мангала — заболели COVID-19. В составе “Аталанты” заразился голкипер Марко Спортьелло.

“Аталанта”, впервые в истории выступающая в Лиге чемпионов, вышла в четвертьфинал турнира. Ответная встреча, прошедшая 10 марта на стадионе “Месталья” в Валенсии без зрителей, также принесла победу итальянскому клубу — 4:3.

Сейчас приостановлены все европейские национальные чемпионаты, кроме первенства Беларуси, а также Лига чемпионов и Лига Европы. Чемпионат Европы перенесли на 2021 год.

Добавим, одной из причин катастрофического вспышки COVID-19 в Италии — считают матч Лиги чемпионов.

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