Пандемія: через зростання інфікувань COVID-19 у Грузії вводиться "локдаун" до 31 січня

“Забороняється регулярне перевезення пасажирів, в тому числі залізничне, автобусне і на таксі. Ресторани та об’єкти харчування повністю переходять на режим доставки їжі”, — йдеться в повідомленні і зазначається, що громадський транспорт не працюватиме в Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Руставі, Горі, Зугдіді, Телаві і Поті.

Рішенням Кабміну також забороняється робота фітнес-центрів і басейнів по всій країні, проведення семінарів, тренінгів, а також робота спортивних і культурних гуртків. Крім того, збільшується час дії заборони на перебування на вулицях: зараз жителям не можна виходити з дому з 22:00 до 05:00 (з 20:00 до 03:00 за Києвом), а з 28 листопада — з 21:00 за місцевим часом (з 19:00 за київським часом).

У великих містах країни призупинять роботу всі магазини, крім продуктових, аптек, об’єктів з продажу побутової хімії і засобів гігієни, а також газетних кіосків. Дозволено функціонувати магазинам, де продають корм для тварин, а також аграрним ринкам і салонам краси.

З 24 грудня по 2 січня включно у зв’язку з новорічними святами всі обмеження будуть зняті. З 3 по 15 січня вони знову вступають в силу, але ці дні оголошені вихідними. В цей час відпочивати будуть як співробітники держустанов, так і приватних компаній. Після — з 16 січня і до 31 числа — все обмеження будуть діяти лише по суботах і неділях.

Перший випадок інфікування коронавірусом у Грузії був зафіксований 26 лютого. Протягом літа в країні щодня фіксували від 10 до 30 нових випадків. Епідемічна ситуація почала різко погіршуватися з вересня. На даний момент в Грузії щодня фіксують 3 — 4 тис. випадків. 22 листопада в республіці лікарі діагностували коронавірус у 4 048 пацієнтів, що стало максимальним показником з початку пандемії. Всього в Грузії зафіксовано 111 818 випадків зараження. Інфекція виявлена у 3,01% населення (в Грузії проживають 3,7 млн осіб). Загальна кількість одужалих становить 92 215 (82,47% тих, що заразилися), помер 1 051 пацієнт.

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Грузії 114 889 випадків захворювання, 1 085 людей загинули.