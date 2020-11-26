Пандемия: из-за роста заражений COVID-19 в Грузии вводится "локдаун" до 31 января

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 ноября. УНН. Правительство Грузии в рамках борьбы с ростом числа инфицированных коронавирусом приняло решение с 28 ноября по 31 января запретить работу ресторанов, торговых объектов, а также приостановить работу общественного транспорта в крупных городах. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении правительства, пишет УНН.

“Запрещается регулярная перевозка пассажиров, в том числе железнодорожная, автобусная и на такси. Рестораны и объекты питания полностью переходят на режим доставки пищи”, — говорится в сообщении и указывается, что общественный транспорт не будет работать в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти.

Решением кабмина также запрещается работа фитнес-центров и бассейнов по всей стране, проведение семинаров, тренингов, а также работа спортивных и культурных кружков. Кроме того, увеличивается время действия запрета на нахождение на улицах: сейчас жителям нельзя выходить из дома с 22:00 до 05:00 (с 20:00 до 03:00 по Киеву), а с 28 ноября — с 21:00 по местному времени (с 19:00 по киевскому времени).

В крупных городах страны приостановят работу все магазины, кроме продуктовых, аптек, объектов по продаже бытовой химии и гигиенических принадлежностей, а также газетных киосков. Разрешено функционировать магазинам, где продают корм для животных, а также аграрным рынкам и салонам красоты.

С 24 декабря по 2 января включительно в связи с новогодними праздниками все ограничения будут сняты. С 3 по 15 января они снова вступают в силу, но эти дни объявлены выходными. В это время отдыхать будут как сотрудники госучреждений, так и частных компаний. После — с 16 января и до 31 числа — все ограничения будут действовать лишь по субботам и воскресеньям.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. В течение лета в стране ежедневно фиксировали от 10 до 30 новых случаев. Эпидемическая ситуация начала резко ухудшаться с сентября. На данный момент в Грузии ежедневно фиксируют 3 — 4 тыс. случаев. 22 ноября в республике врачи диагностировали коронавирус у 4 048 пациентов, что стало максимальным показателем с начала пандемии. Всего в Грузии зафиксированы 111 818 случаев заражения. Инфекция выявлена у 3,01% населения (в Грузии проживают 3,7 млн человек). Общее число вылечившихся составляет 92 215 (82,47% заразившихся), умер 1 051 пациент.

Согласно статистике ВОЗ — в Грузии 114 889 случаев заболевания, 1 085 человек погибли.

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