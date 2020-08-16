Пандемія: через спалах COVID-19 в Італії закривають дискотеки та вводять масковий режим

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Уряд Італії ухвалив закрити дискотеки, включаючи танцмайданчики під відкритим небом і на пляжах, в зв’язку з ростом кількості нових випадків заражень коронавірусом. Про підписання відповідного розпорядження повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров’я Роберто Сперанца, зазначає УНН.

“Підписано нове розпорядження. Припиняється робота всіх танцмайданчиків, як відкритих, так і в приміщеннях. Вводиться обов’язкове носіння маски з 18 години вечора до 6 ранку в будь-яких громадських місцях, де є ризик утворення зібрань”, — написав міністр. Він зазначив, що пріоритетом залишається відкриття шкіл у вересні.

Дискотеки були останніми закладами, які було дозволено відкрити після карантину в середині липня. Однак в деяких областях регіональна влада дозволила їх роботу раніше. Дана постанова уряду позбавляє можливості регіони діяти самостійно. Всі дискотеки повинні бути закриті щонайменше до 7 вересня.

Таке рішення очікувалося і було прийнято після зустрічі Сперанци і інших міністрів з представниками регіонів. Крім того окремі дискотеки вже були закриті після перевірок через недотримання прийнятих норм щодо недопущення поширення коронавірусу. Представники сектора висловили протест, оскільки заявляють, що в нинішньому сезоні відкрилися всього 10% з приблизно 3,5 тис. закладів. Сектор зазнає величезних втрат, які можуть досягти 4 млрд євро. При цьому власники дискотек скаржаться, що не отримують матеріальної підтримки уряду.

В останні два тижні в Італії спостерігається поступальне зростання числа заражень — з 200 випадків на добу в червні і липні до понад 600 15 серпня. Поки це рекорд з кінця травня, однак, як прогнозують вірусологи, всього через кілька днів добовий приріст може перевищити тисячу випадків, що спричинить збільшення числа госпіталізацій і смертей.

Всього з початку пандемії в Італії число інфікованих досягло 253 тис., з яких понад 35 тис. померли.

Останні опубліковані дані ВООЗ про Італії вказують, що в країні — 252 809 інфікованих, 35 234 з яких — загинули.

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