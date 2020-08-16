Пандемия: из-за вспышки COVID-19 в Италии закрывают дискотеки и вводят масочный режим

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. Правительство Италии постановило закрыть дискотеки, включая танцплощадки под открытым небом и на пляжах, в связи с ростом числа новых случаев заражений коронавирусом. О подписании соответствующего распоряжения сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Роберто Сперанца, отмечает УНН.

“Подписано новое распоряжение. Приостанавливается работа всех танцплощадок, как открытых, так и в помещениях. Вводится обязательное ношение маски с 18 часов вечера до 6 утра в любых общественных местах, где есть риск образование сборищ”, — написал министр. Он отметил, что приоритетом остается открытие школ в сентябре.

Дискотеки были последними заведениями, которые было разрешено открыть после карантина в середине июля. Однако в некоторых областях региональные власти разрешили их работу раньше. Данное постановление правительства лишает возможности регионы действовать самостоятельно. Все дискотеки должны быть закрыты по меньшей мере до 7 сентября.

Такое решение ожидалось и было принято после встречи Сперанцы и других министров с представителями регионов. Кроме того отдельные дискотеки уже были закрыты после проверок из-за несоблюдения принятых норм по недопущению распространения коронавируса. Представители сектора выразили протест, поскольку заявляют, что в нынешнем сезоне открылись всего 10% из примерно 3,5 тыс. заведений. Сектор несет огромные потери, которые могут достигнуть 4 млрд евро. При этом владельцы дискотек жалуются, что не получают материальной поддержки правительства.

В последние две недели в Италии наблюдается поступательный рост числа заражений — с 200 случаев в сутки в июне и июле до более 600 15 августа. Пока это рекорд с конца мая, однако, как прогнозируют вирусологи, всего через несколько дней суточный прирост может превысить тысячу случаев, что повлечет увеличение числа госпитализаций и летальных исходов.

Всего с начала пандемии в Италии число инфицированных достигло 253 тыс., из которых более 35 тыс. умерли.

Последние опубликованные данные ВОЗ о Италии указывают, что в стране — 252 809 инфицированных, 35 234 из которых — погибли.

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