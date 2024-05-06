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Панама обрала нового президента, який обіцяє економічні реформи та зміни міграційної політики

Панама обрала нового президента, який обіцяє економічні реформи та зміни міграційної політики

Київ • УНН

 • 27459 перегляди

Хосе Рауль Муліно переміг на президентських виборах у Панамі, пообіцявши економічні реформи, проекти громадських робіт та заходи для вирішення проблем міграції та злочинності.

Панама вибрала нового президента, який обіцяє зміни в економіці та міграційній політиці. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Хосе Рауль Муліно, відомий своїми інвестиційними планами, став новим главою країни, перемігши своїх суперників на виборах.

Під час кампанії Муліно звернув увагу на ряд проблем, з якими стикається Панама, такі як економічні труднощі, проблеми з кримінальними угрупованнями та масова міграція до США. Він обіцяв привернути іноземних інвесторів та розпочати проекти громадських робіт для поліпшення ситуації.

Попри певні спроби конкурентів, Муліно зміг здобути переконливу перемогу, отримавши підтримку виборців. Відтак, після підрахунку 87% голосів Муліно визнаний переможцем з результатом 34% голосів, обігнавши свого найближчого конкурента.

Під час своєї переможної телефонної розмови Муліно обіцяв шукати національну єдність та розпочати програми стимулювання економіки, включаючи проекти громадських робіт та приваблення іноземних інвесторів. Його ціллю є досягнення номінального економічного зростання на рівні 7%.

Додамо

Очікується, що Муліно візьме на себе президентський обов'язок 1 липня і розпочне роботу над реалізацією своїх обіцянок.

Панама повідомила про сплеск міграції до США через "смертоносні" джунглі27.03.23, 09:30 • 475322 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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