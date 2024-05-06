Панама избрала нового президента, который обещает экономические реформы и изменения миграционной политики

Панама выбрала нового президента, который обещает изменения в экономике и миграционной политике. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Хосе Рауль Мулино, известный своими инвестиционными планами, стал новым главой страны, победив своих соперников на выборах.

Во время кампании Мулино обратил внимание на ряд проблем, с которыми сталкивается Панама, такие как экономические трудности, проблемы с криминальными группировками и массовая миграция в США. Он обещал привлечь иностранных инвесторов и начать проекты общественных работ для улучшения ситуации.

Несмотря на определенные попытки конкурентов, Мулино смог одержать убедительную победу, получив поддержку избирателей. Следовательно, после подсчета 87% голосов Мулино признан победителем с результатом 34% голосов, обогнав своего ближайшего конкурента.

Во время своего победного телефонного разговора Мулино обещал искать национальное единство и начать программы стимулирования экономики, включая проекты общественных работ и привлечение иностранных инвесторов. Его целью является достижение номинального экономического роста на уровне 7%.

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Ожидается, что Мулино возьмет на себя президентский долг 1 июля и начнет работу над реализацией своих обещаний.

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