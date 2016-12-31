Пан Гі Мун сьогодні залишить посаду генсека ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Сьогодні нинішній Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун залишить свій пост, передає УНН із посиланням на Центр новин ООН.
Як повідомили в Центрі новин, 30 грудня, в останній робочий день року, що минає, Генеральний секретар Пан Гі Мун попрощався зі співробітниками Секретаріату ООН. Він висловив всім подяку за підтримку і відданість справі.
“Ми разом працювали десять років, і я хочу попрощатися з вами і, звичайно ж, подякувати вам”, — заявив Генеральний секретар.
31 грудня нинішній Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун залишить свій пост.
“Якщо мені і вдалося добитися якихось успіхів, це результат спільних зусиль, а не тільки моїх. Генеральний секретар, навіть якщо він володіє видатними здібностями і сповнений бажання, нічого не може зробити поодинці. Я дуже вдячний нашим співробітникам, які віддані справі, вони працюють день і ніч, часом в дуже небезпечних ситуаціях”, - сказав Генеральний секретар ООН в інтерв’ю Службі новин ООН.
Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Португалії і екс-верховний комісар ООН у справах біженців А.Гутерріш був обраний членами Ради Безпеки ООН і пізніше затверджений Генеральною Асамблеєю ООН на пост дев'ятого генерального секретаря всесвітньої організації. Він приступить до виконання обов'язків 1 січня 2017 року.