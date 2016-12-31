Пан Ги Мун сегодня покинет пост генсека ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня нынешний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун покинет свой пост, передает УНН со ссылкой на Центр новостей ООН.
Как сообщили в Центре новостей, 30 декабря, в последний рабочий день уходящего года, Генеральный секретарь Пан Ги Мун попрощался с сотрудниками Секретариата ООН. Он выразил всем благодарность за поддержку и преданность делу.
"Мы вместе работали десять лет, и я хочу попрощаться с вами и, конечно же, поблагодарить вас", - заявил Генеральный секретарь.
31 декабря нынешний Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун оставит свой пост.
"Если мне и удалось добиться каких-то успехов то, это результат совместных усилий, а не только моих. Генеральный секретарь, даже если он обладает выдающимися способностями и полон желания, ничего не может сделать в одиночку. Я очень благодарен нашим сотрудникам, которіе преданы делу, они работают день и ночь, временами в очень опасных ситуациях ", - сказал Генеральный секретарь ООН в интервью Службе новостей ООН.
Напомним, бывший премьер-министр Португалии и экс-верховный комиссар ООН по делам беженцев А.Гутерриш был избран членами Совета Безопасности ООН и позднее утвержден Генеральной Ассамблеей ООН на пост девятого генерального секретаря всемирной организации. Он приступит к исполнению обязанностей 1 января 2017 года.