Палестина не злякається погроз Трампа припинити надання фінансової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Палестина не піддасться на “шантаж” президента США Дональда Трампа, який запропонував припинити надавати країні фінансову допомогу за небажання вести переговори з Ізраїлем про світ. Про це заявила член виконкому Організації визволення Палестини Ханан Ашрауі, передає УНН з посиланням France-Presse.
“Ми не будемо піддаватися на шантаж. Він (Дональд Трамп — прим. ТАСС) наважується звинувачувати палестинців в наслідках його безвідповідальних дій”, — заявила Ашрауі, коментуючи зроблену у вівторок публікацію Трампа в Twitter. Президент висловив думку, що США дарма надають фінансову допомогу палестинцям, які “навіть не хочуть вести переговори про досягнення миру з Ізраїлем”.
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Як раніше повідомляло УНН, президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі Twitter пропонує припинити надавати фінансову допомогу Палестині за небажання арабської країни вести переговори про мир з ізраїльтянами.