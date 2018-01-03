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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Палестина не боится угроз Трампа прекратить предоставление финансовой помощи

Киев • УНН

 • 10901 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Палестина не поддастся на “шантаж” президента США Дональда Трампа, который предложил прекратить предоставлять стране финансовую помощь за нежелание вести переговоры с Израилем о мире. Об этом заявила член исполкома Организации освобождения Палестины Ханан Ашрауи, передает УНН со ссылкой France-Presse.

Палестина не боится угроз Трампа прекратить предоставление финансовой помощи

“Мы не будем поддаваться на шантаж. Он (Дональд Трамп — прим. ТАСС) решается обвинять палестинцев в последствиях его безответственных действий”, - заявила Ашрауи, комментируя сделанное во вторник публикацию Трампа в Twitter. Президент высказал мнение, что США зря оказывают финансовую помощь палестинцам, “даже не хотят вести переговоры о достижении мира с Израилем”.

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Как ранее сообщало УНН, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter предлагает прекратить предоставлять финансовую помощь Палестине за нежелание арабской страны вести переговоры о мире с израильтянами.

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