Палестина не боится угроз Трампа прекратить предоставление финансовой помощи

“Мы не будем поддаваться на шантаж. Он (Дональд Трамп — прим. ТАСС) решается обвинять палестинцев в последствиях его безответственных действий”, - заявила Ашрауи, комментируя сделанное во вторник публикацию Трампа в Twitter. Президент высказал мнение, что США зря оказывают финансовую помощь палестинцам, “даже не хотят вести переговоры о достижении мира с Израилем”.

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Как ранее сообщало УНН, президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter предлагает прекратить предоставлять финансовую помощь Палестине за нежелание арабской страны вести переговоры о мире с израильтянами.