Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.
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"Я вітаю історичне голосування Палати депутатів Люксембургу щодо визнання сталінського Голодомору 1932-1933 років геноцидом проти українців. Цей крок вшановує мільйони жертв і відновлює історичну справедливість. Міжнародне визнання Голодомору-геноциду продовжує зростати", - написав Кулеба.
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Доповнення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також відреагував на голосування, підкресливши, що не можна забувати про жертви тоталітарного московського режиму.
"Палата депутатів Люксембургу ухвалила рішення про визнання Голодомору геноцидом народу. Не можна забувати про мільйони жертв тоталітарного московського режиму. Дякуємо за підтримку України", - зазначив він.
Раніше
Парламент Великої Британії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
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