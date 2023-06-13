Палата депутатов Люксембурга признала Голодомор геноцидом украинского народа

Цитата

"Я приветствую историческое голосование Палаты депутатов Люксембурга о признании сталинского Голодомора 1932-1933 годов геноцидом против украинцев. Этот шаг чтит миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание Голодомора-геноцида продолжает расти", - написал Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенат Франции признал Голодомор геноцидом украинского народа

Дополнение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отреагировал на голосование, подчеркнув, что нельзя забывать о жертвах тоталитарного московского режима.

"Палата депутатов Люксембурга приняла решение о признании Голодомора геноцидом народа. Нельзя забывать о миллионах жертв тоталитарного московского режима. Спасибо за поддержку Украины", - отметил он.

Ранее

Парламент Великобритании признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Словения признала Голодомор геноцидом украинского народа