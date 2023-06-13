Палата депутатов Люксембурга признала Голодомор геноцидом украинского народа
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Палата депутатов Люксембурга признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.
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"Я приветствую историческое голосование Палаты депутатов Люксембурга о признании сталинского Голодомора 1932-1933 годов геноцидом против украинцев. Этот шаг чтит миллионы жертв и восстанавливает историческую справедливость. Международное признание Голодомора-геноцида продолжает расти", - написал Кулеба.
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Дополнение
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также отреагировал на голосование, подчеркнув, что нельзя забывать о жертвах тоталитарного московского режима.
"Палата депутатов Люксембурга приняла решение о признании Голодомора геноцидом народа. Нельзя забывать о миллионах жертв тоталитарного московского режима. Спасибо за поддержку Украины", - отметил он.
Ранее
Парламент Великобритании признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
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