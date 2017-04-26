П.Порошенко запросив білоруські підприємства будувати дороги в Україні

"Ми домовилися про те, щоб розширити ринки Білорусі для українських товарів, послуг. На взаємній основі. Ми чекаємо білоруські підприємства в тендерах з будівництва доріг на території України, а українських будівельників чекають на різних тендерах з будівництва на території Білорусі", - сказав П.Порошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна і Білорусь планують відновити кооперацію з машинобудування c/г техніки