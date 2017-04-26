П.Порошенко запросив білоруські підприємства будувати дороги в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав білоруські підприємства брати участь у тендерах з будівництва доріг в Україні. Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Білорусі Олександром Лукашенко, передає кореспондент УНН.
"Ми домовилися про те, щоб розширити ринки Білорусі для українських товарів, послуг. На взаємній основі. Ми чекаємо білоруські підприємства в тендерах з будівництва доріг на території України, а українських будівельників чекають на різних тендерах з будівництва на території Білорусі", - сказав П.Порошенко.
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