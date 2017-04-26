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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко пригласил белорусские предприятия строить дороги в Украине

Киев • УНН

 • 16526 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал белорусские предприятия участвовать в тендерах по строительству дорог в Украине. Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент УНН.

П.Порошенко пригласил белорусские предприятия строить дороги в Украине

"Мы договорились о том, чтобы расширить рынки Беларуси для украинских товаров, услуг. На взаимной основе. Мы ждем белорусские предприятия на тендерах по строительству дорог на территории Украины, а украинских строителей ждут различные тендеры по строительству на территории Беларуси", - сказал П.Порошенко.

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