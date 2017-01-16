П.Порошенко: у 2017 році необхідно закріпити логіку дорожньої карти для виконання мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У минулому році вдалося переконати Російську Федерацію створити Дорожню карту для виконання Мінських угод, а у 2017 необхідно закріпити цю логіку. Про це Президент України Петро Порошенко заявив на щорічній зустрічі з послами іноземних країн, акредитованих в Україні, передає УНН з посиланням на Twitter П.Порошенка.
"У 2016 з партнерами переконали Росію у необхідності Дорожньої карти для Мінських домовленостей. У 2017 маємо закріпити цю логіку",- підкреслив Президент.
Як повідомляв УНН, 16 січня Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей.