П.Порошенко: в 2017 году необходимо закрепить логику дорожной карты для выполнения минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В прошлом году удалось убедить Российскую Федерацию создать Дорожную карту для выполнения Минских соглашений, а в 2017 году необходимо закрепить эту логику. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил на ежегодной встрече с послами иностранных государств, аккредитованных в Украине, передает УНН со ссылкой на Twitter П.Порошенко.
"В 2016 году с партнерами убедили Россию в необходимости Дорожной карты для Минских договоренностей. В 2017 году должны закрепить эту логику", - подчеркнул Президент.
Как сообщал УНН, 16 января Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом договорились о необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей.