П.Порошенко: російська пропаганда наситила Захід своїми параноїдальними ідеями
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Президент України Петро Порошенко на відкритті пленарних засідань 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) заявив, що російська пропаганда наситила Захід своїми параноїдальними ідеями. Про це повідомив його речник Святослав Цеголко у Twitter, передає УНН.
"Російська пропаганда наситила Захід своїми параноїдальними ідеями: євроскептицизм, антиамериканізм", - процитував П.Порошенко його прес-секретар.
Зі слів Президента, Росія хоче побудувати "альтернативну" Європу, побудовану на популізмі і цинізмі.