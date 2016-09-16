П.Порошенко: российская пропаганда насытила Запад своими параноидальными идеями
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на открытии пленарных заседаний 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил, что российская пропаганда насытила Запад своими параноидальными идеями. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.
"Российская пропаганданасытила Запад своими параноидальными идеями: евроскептицизм, антиамериканизм", - процитировал П.Порошенко его пресс-секретарь.
По словам Президента, Россия хочет построить "альтернативную" Европу, построенную на популизме и цинизме.