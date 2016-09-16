П.Порошенко: российская пропаганда насытила Запад своими параноидальными идеями

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко на открытии пленарных заседаний 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) заявил, что российская пропаганда насытила Запад своими параноидальными идеями. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter, передает УНН.