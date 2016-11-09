П.Порошенко провів телефонну розмову з президентом Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Азербайджанської Республіки Ільхамом Алієвим. Про це повідомляє прес-служба Глави держави, передає УНН.
Президент привітав лідера Азербайджану з Днем Державного прапора, який відзначається 9 листопада.
Співрозмовники висловили задоволення станом виконання домовленостей за підсумками П'ятого засідання Ради Президентів, що відбулося в Баку 14 липня.
Окрім того, Президент України подякував І.Алієву за незмінну і послідовну підтримку суверенітету та територіальну цілісності України.
Співрозмовники також обговорили питання координації дій та взаємної підтримки в рамках ООН та інших міжнародних організацій.
П.Порошенко запросив президента Азербайджану відвідати Україну з офіційним візитом. Повідомляється, що запрошення було прийнято.