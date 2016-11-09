П.Порошенко провел телефонный разговор с президентом Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает УНН.
Президент поздравил лидера Азербайджана с Днем Государственного флага, который отмечается 9 ноября.
Собеседники выразили удовлетворение ходом выполнения договоренностей по итогам Пятого заседания Совета Президентов, которое произошло в Баку 14 июля.
Кроме того, Президент Украины поблагодарил И.Алиева за неизменную и последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Собеседники также обсудили вопросы координации действий и взаимной поддержки в рамках ООН и других международных организаций.
П.Порошенко пригласил президента Азербайджана посетить Украину с официальным визитом. Сообщается, что приглашение было принято.