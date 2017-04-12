П.Порошенко привітав пластунів, які сьогодні складуть присягу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав пластунів, які сьогодні складуть Пластову присягу. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
«Вітаю всіх, хто сьогодні складе свою Пластову Присягу. Зичу стати достойними вихованцями Пласту і гідними громадянами України. Ви – ті, хто наблизить нашу державу до такої, яку ми уявляємо в своїх мріях. І хай допоможе вам у цьому Бог», - написав Президент.
Також Глава держави нагадав, що 105 років тому у Львові було засновано “Пласт” – організацію українських скаутів.
«Пласт виховує гідних громадян своєї держави та плекає цінності, необхідні для розвитку нашої України – відповідальність, лідерство, патріотизм. Це товариство створило традиції, які відіграли визначальну роль у визвольній боротьбі українського народу», - додав він.
Президент також вшанував пам'ять героїв-пластунів, які принесли себе в жертву, борячись проти російської агресії.
«Вічна слава Героям-пластунам, які поклали свої молодечі голови за Україну, борячись проти російської агресії: Віктору Гурняку, Марку Паславському, Євгену Подолянчуку, Миколі Гордійчуку та Андрію Білику», - написав Президент.
Як повідомляв УНН, у Львові відсвяткували 105-у річницю заснування "Пласту".