П.Порошенко поздравил пластунов, которые сегодня примут присягу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56260 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106144 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163393 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119974 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118693 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113730 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105079 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107267 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103738 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155769 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко поздравил пластунов, которые сегодня примут присягу

П.Порошенко поздравил пластунов, которые сегодня примут присягу

Киев  •  УНН

 • 8403 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил пластунов, которые сегодня примут Пластовую присягу. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Поздравляю всех, кто сегодня примет свою Пластовую Присягу. Желаю стать достойными воспитанниками Пласта и достойными гражданами Украины. Вы — те, кто приблизит наше государство к такому, которое мы представляем в своих мечтах. И да поможет вам в этом Бог”, — написал Президент.

Также Глава государства напомнил, что 105 лет назад во Львове был основан “Пласт” — организация украинских скаутов.

“Пласт воспитывает достойных граждан своего государства и лелеет ценности, необходимые для развития нашей Украины — ответственность, лидерство, патриотизм. Это общество создало традиции, которые сыграли определяющую роль в освободительной борьбе украинского народа”, - добавил он.

Президент также почтил память героев-пластунов, которые принесли себя в жертву, сражаясь против российской агрессии.

“Вечная слава Героям-пластунам, которые положили свои молодецкие головы за Украину, борясь против российской агрессии: Виктору Гурняку, Марку Паславскому, Евгению Подолянчуку, Николаю Гордийчуку и Андрею Билыку”, — написал Президент.

Как сообщал УНН, во Львове отпраздновали сто пятой годовщину основания “Пласта”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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