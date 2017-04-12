П.Порошенко поздравил пластунов, которые сегодня примут присягу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил пластунов, которые сегодня примут Пластовую присягу. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Поздравляю всех, кто сегодня примет свою Пластовую Присягу. Желаю стать достойными воспитанниками Пласта и достойными гражданами Украины. Вы — те, кто приблизит наше государство к такому, которое мы представляем в своих мечтах. И да поможет вам в этом Бог”, — написал Президент.
Также Глава государства напомнил, что 105 лет назад во Львове был основан “Пласт” — организация украинских скаутов.
“Пласт воспитывает достойных граждан своего государства и лелеет ценности, необходимые для развития нашей Украины — ответственность, лидерство, патриотизм. Это общество создало традиции, которые сыграли определяющую роль в освободительной борьбе украинского народа”, - добавил он.
Президент также почтил память героев-пластунов, которые принесли себя в жертву, сражаясь против российской агрессии.
“Вечная слава Героям-пластунам, которые положили свои молодецкие головы за Украину, борясь против российской агрессии: Виктору Гурняку, Марку Паславскому, Евгению Подолянчуку, Николаю Гордийчуку и Андрею Билыку”, — написал Президент.
Как сообщал УНН, во Львове отпраздновали сто пятой годовщину основания “Пласта”.