П.Порошенко привітав Мальту з початком головування в Раді ЄС

"Вітаю початок головування Мальти в Раді ЄС! Наші пріоритети - непорушна єдність ЄС, Угода про асоціацію, безвіз, секторальна інтеграція", - написав Президент.

Нагадаємо, головування в Раді Євросоюзу з 1 січня переходить за ротацією Мальті.

Мальта займає за ротацією пост голови Ради Європейського Союзу на наступні півроку з неділі, 1 січня. Очікується, що в найближчі місяці головною темою Євросоюзу буде пошук компромісу в дискусіях щодо нової системи надання притулку в ЄС, зокрема про те, як в майбутньому повинні розподілятися біженці з країн — членів ЄС.