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П.Порошенко привітав Мальту з початком головування в Раді ЄС

П.Порошенко привітав Мальту з початком головування в Раді ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав республіку Мальту з початком головування в Раді ЄС. Про це він написав у своєму мікроболзі Twitter, передає УНН

"Вітаю початок головування Мальти в Раді ЄС! Наші пріоритети - непорушна єдність ЄС, Угода про асоціацію, безвіз, секторальна інтеграція", - написав Президент.

Нагадаємо, головування в Раді Євросоюзу з 1 січня переходить за ротацією Мальті.

Мальта займає за ротацією пост голови Ради Європейського Союзу на наступні півроку з неділі, 1 січня. Очікується, що в найближчі місяці головною темою Євросоюзу буде пошук компромісу в дискусіях щодо нової системи надання притулку в ЄС, зокрема про те, як в майбутньому повинні розподілятися біженці з країн — членів ЄС.

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